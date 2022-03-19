أوكرانيا تعلن عن 7 قتلى في هجوم بالمورتر قرب كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة الأوكرانية في بيان اليوم السبت إن بلدة ماكاريف في منطقة كييف شهدت أمس هجوماً روسياً بقذائف المورتر أودى بحياة 7 أشخاص وألحق إصابات تستدعي العلاج بالمستشفى بخمسة آخرين.



وجاء في البيان "نتيجة قصف العدو لماكاريف، لقي سبعة مدنيين مصرعهم".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

أعلنت شركة غازبروم الروسية الحكومية للطاقة، اليوم السبت، استمرار تدفق الغاز بكميات كبيرة عبر أوكرانيا إلى أوروبا رغم الأعمال القتالية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال المتحدث باسم غازبروم، سيرغي كوبريانوف، إن الكمية التي سيتم ضخها اليوم عبر نظام الأنابيب في الدولة المجاورة تبلغ، وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين، 106.6 مليون متر مكعب.

يذكر أن الحد الأقصى الذي يمكن ضخه عبر هذا النظام وفقا للتعاقدات يبلغ 109 مليون متر مكعب يومياً.

وتحصل أوكرانيا على رسوم مهمة مقابل عبور الغاز من خلال أراضيها إلى أوروبا.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، فإنه لا يجري حالياً ضخ الغاز عبر خط "يامال-أوروبا" الذي ينقل الغاز من روسيا عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا.

وأضافت "إنترفاكس" أنه بدلاً من ذلك سيتم تحويل الغاز من منشآت التخزين الأوروبية من ألمانيا إلى بولندا الأمر الذي يؤدي إلى أسعار الطاقة المرتفعة حالياً.