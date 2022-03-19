شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطاني: زودنا أوكرانيا بالصواريخ ولن نتوقف عن دعمها بالأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف وزير الدفاع البريطاني في كلمة ألقاها اليوم السبت، أن الجميع في خطر بسبب روسيا. مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال وزير الدفاع البريطاني: “أرسلنا جنودا إلى بولندا للمساعدة على الحدود مع أوكرانيا”. مشيرا إلى أن بلاده زودت أوكرانيا بصواريخ مضادة للطيران.

وفي الوقت الذي أوضح فيه الوزير البريطاني أن الجميع في خطر من التهديدات الروسية؛ صرحت وزيرة الخارجية البريطانية أن بريطانيا والعالم الغربي لا يريدون العودة لزمن الاتحاد السوفيتي.