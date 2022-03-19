شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التليفزيون الروسي يقطع كلمة «بوتين» والأخير يغادر المكان بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قطع التلفزيون الرسمي الروسي فجأة كلمة للرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يتحدث في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو. وتأتي كلمة “بوتين” بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم اليوم. وأذاع التليفزيون أغان وطنية يتم عرضها في هذا الحدث بدلا من كلمة بوتين، حيث قال أحد الحاضرين : ” إن بوتين أنهى خطابه وغادر المنصة”.

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