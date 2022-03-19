شكرا لقرائتكم خبر عن التقى مسؤولا بارزا .. ماذا حدث قبل ساعة من مصرع ناحر الأسرة الكويتية في السجن؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسدل المقيم الهندي الذي قتل أسرة كويتية مكونة من زوج وزوجة وابنة، الستار على قضيته بالتخلص من حياته داخل السجن شنقًا.

لكن وسائل إعلام كويتية، كشفت تفاصيل جديدة عن كواليس الجريمة، وبمن التقى قبل إقدامه على قتل نفسه.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الهندي المتهم بارتكاب الواقعة، حسم أمره بإنهاء حياته داخل محبسه، بعد ساعات من لقائه بمسؤولين من سفارة بلاده بهدف الاطمئنان عليه، وأثبت تقرير الطب الشرعي أنه شنق نفسه من دون مساعدة من أحد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله : ” إن الهندي شنق نفسه بقطعة قماش (فانيلته الداخلية)، ربطها في السرير ولفها حول رقبته حتى لفظ أنفاسه”.

ونوه أنه في صباح اليوم ذاته طلب مسؤولون من سفارة بلاده لقاءه للاطمئنان عليه، وبعد الاجتماع معه بساعات فعل فِعلته.