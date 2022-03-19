شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن قصف أهداف في أوكرانيا بصاروخ سرعته خارقة..فما هو؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استخدامها صاروخ أسرع من الصوت في ضرب أهداف بأوكرانيا بدقة عالية.

وقالت الوزارة إنها استخدمت صواريخ “كينجال” الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض غربي أوكرانيا، الجمعة.

وتفيد روسيا أن صواريخ “كينجال” (الخنجر بالروسية)، الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، باستخدام هذا الصاروخ.

ما هو صاروخ “خنجر”؟

1- تنتمي صواريخ “كينجال” البالستية فوق الصوتية وصواريخ كروز من نوع “زيركون”، لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا.

2- يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه صاروخ “لا يقهر”.

3- أجريت تجارب ناجحة على صواريخ “كينجال” عام 2018، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر.

4- تجهز طائرات حربية من طراز “ميغ 31” بصواريخ كهذه.

5- طورت روسيا هذه الصواريخ لتمتلك أسلحة قادرة على الإفلات من أنظمة الدفاعات الجوية، مثل الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوروبا.