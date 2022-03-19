شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تغلظ تهديداتها للصين في حال مساعدة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة مرئية مع نظيره الصيني تشي جين بينغ ، أكد فيها على وجود عواقب ستواجهها بكين في حال ساعدت روسيا.

وبرغم تهديدات أمريكا المباشرة إلا أن الصين أكدت تأكيدها على التزامها الحياد في أزمة أوكرانيا رغم علاقتها الاستراتيجية بروسيا.

ويرى مراقبون أن مواقف الصين خلال الأزمة قد تدل على قربها أكثر لموسكو.

فيما ذكرت بعض وسائل الاعلام أن الرئيس بايدن أكد أن حربا شاملة ليست في مصلحة أحد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجه في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس الجمعة تحذيرا للصين من مساعدة موسكو عسكريا، قبيل الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين.