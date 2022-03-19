أوكرانيا تعلن إنشاء 10 ممرات لهروب السكان المدنيين المحاصرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، ايرينا فيريشتشوك، اليوم السبت، إنشاء 10 ممرات هروب للسكان المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب.



وأوضحت فيريشتشوك أن أحد هذه الممرات يقود إلى الخروج من مدينة ماريوبول في الجنوب، التي تشهد معارك عنيفة منذ أيام، باتجاه مدينة زاخبوريششيا.

وأضافت فيريشتشوك أن من المنتظر نقل اللاجئين هناك من محطة برنديانسك الوسيطة على متن حافلات، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مساعدات عينية لهم أيضاً.

وتابعت فيريشتشوك في كلمتها عبر الفيديو أن "هناك أربعة ممرات تقود إلى الخروج من منطقة لوهانسك، شرقي البلاد، إلى مدينة باخموت"، وقالت إنه تم إنشاء ممرات هروب أخرى من قرى ومدن حول العاصمة كييف.

يذكر أن الإعلان عن الممرات يتم يومياً بشكل متجدد.