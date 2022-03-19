شاهد.. ‎الإمارات تدعم إقليم تيجراي بـ30 طنا من المواد الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد الغذائية إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيجراي في إثيوبيا.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الإنساني والإمدادات المخصصة لشعب تيجراي، وسيستفيد منها أكثر من 7,000 شخص منهم 5,600 من النساء والأطفال، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر وخاصة من النساء والأطفال بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال محمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا: "تحرص دولة الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي، وتلبية احتياجات السكان في ضوء نقص المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات تأتي التزاماً بنهج دولة الإمارات الإنساني الذي لا يتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها".

وأضاف: "ترسخ دولة الإمارات مكانتها العالمية في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، وهي سبّاقة في مد يد العون، ولا تتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها. وتأتي هذه الإمدادات في إطار جهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات".

يذكر أن دولة الإمارات قامت بإرسال 8 طائرات تحمل 337 طنا من المواد الإغاثية والغذائية ليستفيد منها أكثر من 80 ألف شخص منهم 63 ألفا من النساء والأطفال، ومن ضمن هذه المساعدات إرسال 200 طن من الزيوت النباتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى مدينة ميكيلي في إقليم تيجراي العام الماضي، بالإضافة إلى إرسال 18.5 طن من الإمدادات الطبية ضمن الجهود العالمية للتصدي لجائحة كوفيد-19.