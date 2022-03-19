زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اهتزت الأرض بعنف، صباح اليوم السبت، شرقي الجزائر بقوة 5.5 درجة على سلم ريختر هي الأعنف منذ 30 سنة.



وأعلن "المركز الجزائري لرصد الزلازل" تسجيل هزة أرضية قوية بقوة بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريختر بمحافظة بجاية الواقعة شرقي البلاد، وذلك في حدود الساعة الـ10 و59 دقيقة بالتوقيت المحلي (09.59 بتوقيت جرينيتش).

وحدد مركز الهزة بـ28 كم شمال شرقي منطقة "رأس كاربون"، بولاية بجاية. ووصلت شدتها إلى 4 محافظات كاملة وهي العاصمة وتيزيووز وجيجل والبويرة.

في الأثناء، أكدت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) عدم تسجيلها أي خسائر مادية أو بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.

وهذه أكبر هزة أرضية تضرب الجزائر منذ 3 عقود، وآخر أقوى زلزال ضرب الجزائر كان سنة 2003 بمحافظة بومرداس وسط البلاد وبلغت شدته 6.8 درجة على سلم ريختر.

وفي حصيلة أولية، أعلن الدفاع المدني الجزائري إصابة طالبين اثنين بجروح عقب سقوط جدران غرفتهما بالإقامة الجامعية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من هزة أرضية أخرى ضربت محافظة المدية الواقعة وسط الجزائر، وبلغت شدتها 4.3 درجة على سلم ريختر.

وذكر "المركز الجزائري لرصد الزلازل" بأن الهزة سجلت في حدود الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة (05 صباحا بتوقيت جرينيتش)، وحدد مركزها بـ6 كيلومتر شمال شرقي منطقة "العمارية" بولاية المدية.

وتشهد الجزائر في العامين الأخيرين عودة للنشاط الزلزالي، والذي يرجعه الخبراء إلى التغيرات المناخية، بالإضافة إلى وقوع المناطق الشمالية الجزائرية ضمن حزام زلزالي يمتد من شمال أفريقيا إلى شرق أوروبا.