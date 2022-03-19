عمدة كييف يناشد الحلفاء الغربيين مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

دعا عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، الحلفاء الغربيين، لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة في حربها ضد روسيا.



وقال الملاكم المحترف السابق، في مقابلة مع صحيفة (كوريير ديلا سيرا) اليوم السبت "من فضلكم، ادعمونا".

وحث الحلفاء الأوربيين وحلف شمال الأطلسي(ناتو) على إرسال أسلحة أساسية للدفاع عن المجال الجوي فوق كييف، وتابع كليتشكو(50 عاماً) "نحن قادرون على إغلاق مجالنا الجوي بأنفسنا، لكن نحتاج، بالتأكيد إلى الحصول على الأسلحة المناسبة".

واستبعد الناتو مراراً فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب.

وذكر كليتشكو أن كييف سجلت حتى الآن مقتل 200 مدني، ومازال حوالي مليوني ساكن بالمدينة، وأضاف "لا تنسوا أننا ندافع عن بلدنا، لكننا في نفس الوقت، ندافع عن القيم الأساسية للديمقراطية الأوروبية".

وتابع "رسالتي واضحة: من فضلكم أوقفوا أي علاقة اقتصادية مع روسيا، نظراً لأن بوتين يستخدم كل يورو، لتعزيز جيشه، الذي يزحف نحونا".