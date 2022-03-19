ألمانيا: وصول أكثر من 200 ألف لاجئ من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أن عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا، الذين سجلتهم الشرطة الاتحادية، وصل إلى 207 ألفاً و742 شخصاً حتى الآن.



ويذكر أن التسجيل قاصر على اللاجئين الذين تجدهم الشرطة الاتحادية، على سبيل المثال، عند الحدود النمساوية البافارية أو في محطات السكك الحديدية أو في القطارات، إذ لا يوجد في المعتاد إجراءات رقابة ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، كما أن الأوكرانيين مسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة ولهذا فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للاجئين القادمين أعلى من المسجل بشكل ملحوظ.

كما لا يتم تسجيل عدد اللاجئين الذين يواصلون رحلتهم من ألمانيا إلى أصدقاء أو أقارب في دول أخرى.

وكانت روسيا بدأت الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وأفادت البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة بأن الحرب تسببت في نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص من أوكرانيا إلى خارج البلاد. وقد استقبلت بولندا وحدها نحو مليوني لاجئ من أوكرانيا حتى الآن.