شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"إعلام النواب": الرئيس داعم لكل مواطن وصمام أمان للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالشارع لم يسبق لها مثيل من قبل، فالرئيس حريص على عدم استغلال المواطنين في وقت الأزمات ويرسل رسالة طمأنة لكل مواطن مصري، وأن كل شيء متوفر بالرغم من الأزمة العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وبالرغم من كل ذلك توافر كل شيء للمواطن المصري وعدم شعوره بتلك الأزمة.

وأضافت النائبة هند رشاد أن جولة الرئيس بمصر القديمة تعد رسالة قوية لعدم استغلال الناس بحجه وأهيه، لأن الدولة موفرة كل السلع والمخزون الاستراتيجي متوافر لعده أشهر، كما أنها رسالة أيضا أن الرئيس يشعر بمعاناه المواطنين ولن يسمح بقيام أحد باستغلال المواطن الغلبان .

وقالت أمين سر لجنة الإعلام إن رئيس الجمهورية بنفسه يستمع لهموم الناس، والتأكيد على عدم المساس برغيف الخبز لأنه العمود الفقري في وجبات الأسر المصرية.

وتابعت الرئيس حريص على أن يطمن كل المصريين خاصه قبل حلول شهر رمضان، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نشعر بأي مشكله بالرغم من تأثر العالم كله، وخير مثال على ذلك أزمة كورونا فالدولة صامدة في مواجهة كل الأزمات، والرئيس في داعم لكل مواطن وصمام آمان للجميع.