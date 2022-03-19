شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارية لتذليل العقبات أمام النشاط السياحى وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعني بتذليل العقبات التي تعترض النشـاط السياحي والإشراف علـى التنسيق بيـن جميع أجهـزة الدولـة.
فماهو تشكيل هده اللجنة؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2022 علي النحو الأتي :
1- تشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدني ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية .
2- يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها
3- تجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شـهر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعـت الحاجـة إلـى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يـراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخري أو ذوي الخبرة في المجال السياحي متي اقتضت الحاجة حضورهم.
4- وترفع اللجنة الوزارية تقريرا سنويا بأعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها