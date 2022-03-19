شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارية لتذليل العقبات أمام النشاط السياحى وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعني بتذليل العقبات التي تعترض النشـاط السياحي والإشراف علـى التنسيق بيـن جميع أجهـزة الدولـة.

فماهو تشكيل هده اللجنة؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2022 علي النحو الأتي :