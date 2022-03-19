بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد وأماكن سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن الطقس على المناطق الجنوبية دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وتابعت الهيئة، ويجد نشاط رياح وفرص سقوط أمطار على القاهرة وجنوب الوجه البحري بنسبة 20%، و30% على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: