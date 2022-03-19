أكرم القصاص: الصحافة تواجه تحديات في ظل التطور التكنولوجي الهائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن صحافة الموبايل يتم التحدث خلالها عن السياق الموجود والمتطور، فهو يعكس الصحفي الشامل، فالورش التي يتضمنها المؤتمر مهمة جدا، فعلى مدى سنوات الإعلام والصحافة تغير شكلهما ومع هذا التطور هناك قفزات مختلفة.

وأضاف القصاص، خلال كلمته بمؤتمر صحافة الموبايل المقام بجامعة المستقبل، أن الصحافة اليوم تواجه تحديات في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وصحافة الموبايل ساهمت في قفزات كبيرة على مستوى المهنة، فالتكنولوجيا حاليا تقدم حلولا كثيرة للصحفيين والطلبة، ولابد من تطويعها بالشكل الذي يخدم المهنة.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والصحفيين وطلبة كليات الإعلام من مصر وخارجها من خلال الحضور الفعلي أو عبر الإنترنت.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات الصحافة والإعلام في مصر أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وغيرهم.