شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية وشروط إجراء عمل خاص داخلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، عدم جواز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.

وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، وفي حالة إقامة أية منشـآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

ولكن ما هي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (2) كالآتي: