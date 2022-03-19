ارتفاع البلطي والجمبري.. سعر السمك اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البوري والمكرونة السويسي والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي، بنحو 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

وقفز سعر كيلو الجمبري، 20 جنيها ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك البلطي عند نفس مستواه أمس، ليتراوح بين 26 و27 جنيها.

وبقى سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و130 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.