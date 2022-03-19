ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان والفلفل الحامي والملوخية، بقيمة تتراواح بين 50 قرشا و2.5 جنيه، وفي المقابل استقرت أسعار عدد كبير من أصناف الخضراوات والفاكهة.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 12.5 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيها.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4.5 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.