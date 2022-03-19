زيلينسكي يرد على ظهور بوتين في ملعب بموسكو برسالة حادة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على ظهور نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ملعب بموسكو، بتوجيه رسالة حادة.

جاء ذلك بعد يوم من إشادة بوتين بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، ووصفها بأنها مهمة "بطولية"، من قبل الجيش الروسي، خلال مسيرة وطنية، في ملعب "لوجنيكي" في موسكو، أمام عشرات الآلاف من الروس الذين كانوا يهتفون.

وذكر زيلينسكي، صباح اليوم السبت، في رسالة فيديو أن عدد الأشخاص، الذي يبلغ 100 ألف، أمام الملعب، إلى جانب 95 ألف في الساحة نفسها، يتوافق تقريبا مع عدد الجنود الروس، الذين دخلوا أوكرانيا.

وأضاف "والآن، تخيلوا 14 ألف جثة في هذا الملعب، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الآخرين من الجرحى والمشوهين" في إشارة إلى التقديرات الأوكرانية بشأن الخسائر الروسية، منذ بدء الحرب. ولم يتسن التأكد من الأرقام من مصدر مستقل.

ودعا زيلينسكي مرة أخرى، إلى وضع نهاية فورية للصراع، مضيفا "يجب أن تنتهي الحرب، اقتراحات أوكرانيا على الطاولة"، طبقا لصحيفة " أوكراينسكا برافدا".

وكانت روسيا قد غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقال رئيس فريق المساعدة الإنسانية، بالعاصمة، كييف، أوليكسي كوليبا، صباح اليوم السبت أن 50 ألف مدني على الأقل، تم إجلاؤهم من مناطق الصراع، إلى شمال وشمال غرب العاصمة، كييف، وتواصل السلطات جهود الإنقاذ من أكثر المناطق المتضررة.

وتم فتح ممرات إنسانية، للسماح للمدنيين بالمغادرة من المدن والبلدات المحاصرة، لكن الاتفاقيات، ذات الصلة، تم انتهاكها مرارا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني،أوليكسي اريستوفيتش، صباح اليوم السبت إن هناك المزيد من القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، في مطار تشيرنوبايفكا بالقرب من مدينة خيرسون، بجنوب أوكرانيا.