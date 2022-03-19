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الولايات المتحدة تحقق في حادث تحطم طائرة شمال النرويج

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شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تحقق في حادث تحطم طائرة شمال النرويج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سلاح المشاة البحري الأمريكي، اليوم السبت، أنه تم فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة حربية أمريكية شمال النرويج.

ووصف سلاح المشاة البحري الأمريكي ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ حادث تحطم الطائرة، التي كان على متنها 4 من أفراد طاقمها، بـ "المؤسف".

ومن جانبه، أفاد متحدث باسم المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ بأنه لم يعرف مصير من كانوا على متن الطائرة التي كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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