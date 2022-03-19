تعرف على آخر تطورات كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 465.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.



كما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و453321.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجل اليمن، السبت، أدنى معدل وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنصرم وذلك لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد قبل عامين فيما سجلت الإصابات ارتفاعاً طفيفاً.

وقالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن إنها سجلت 14 إصابة جديدة مؤكدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس/آذار، مقابل تسع إصابات في الأسبوع السابق.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في بيان أن الوفيات شهدت تراجعاً كبيراً خلال نفس الفترة بتسجيل حالة وفاة واحدة فقط، مقابل أربع حالات وفاة الأسبوع السابق في مؤشر على اقتراب انتهاء الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي بدأت منذ مطلع يناير/كانون الثاني.

وأظهرت إحصائيات اللجنة الحكومية ومقرها عدن أنها لم تسجل خلال ستة أيام من الأسبوع المنصرم أي حالة وفاة بفيروس كورونا وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد قبل عامين.

سجلت الهند 2075 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 43 مليوناً و6 آلاف و80 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 516 ألفاً و352 حالة وفاة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18 مليوناً و548225 بعد تسجيل 260239 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126867 بعد تسجيل 221 وفاة جديدة.