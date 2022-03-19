التلفزيون الروسي يقطع فجأة حديث بوتين في استاد مزدحم ويذيع أغاني وطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) امس، إن مشكلة فنية كانت وراء الانقطاع المفاجئ في بث كلمة للرئيس فلاديمير بوتين.



وكان بوتين يتحدث في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم، امس.

وأشاد بوتين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وبشجاعة الجنود الروس، قبل الانقطاع المفاجئ للكلمة.

وبعد قطع حديث الرئيس الروسي، أذاع التلفزيون أغاني وطنية يتم عرضها في هذا الحدث.

وقال أحد الحاضرين إن بوتين أنهى خطابه وغادر المنصة، وفق رويترز.

فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسوف قوله إن مشكلة فنية في أحد أجهزة الخوادم (السيرفرز) تسببت في انقطاع البث.

وسمع دوي صافرات الإنذار فجر اليوم السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي، دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو.

وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح اليوم في أوكرانيا، إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب هجومها.

وأضاف زيلينسكي أن "الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث".

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها إنسانيا واقتصاديا وأمنيا.

وقال بيان للخارجية الأمريكية، إن بلينكن تحدث اليوم مع نظيره الأوكراني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.