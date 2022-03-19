الإمارات تؤكد أن استخدام الأسلحة البيولوجية اعتداء على البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن استخدام الأسلحة البيولوجية تحت أي ظرف أمر لا يمكن تبريره ويمثل اعتداء على البشرية جمعاء.



وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الحظر المفروض على الأسلحة البيولوجية يمثل أحد أهم إنجازات المجتمع الدولي.

وتابع السفير محمد بوشهاب نكرر دعوتنا إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية للتخفيف من معاناة المدنيين.

وسيطر الجدال بشأن "البرنامج البيولوجي الأوكراني" على جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الجمعة لبحث التطورات بشأن أوكرانيا.

الجلسة بدأت باتهامات روسية للولايات المتحدة وأوكرانيا بعمل تجارب بيولوجية تهدد سلامة روسيا والمنطقة بأسرها، وهو ما نفته واشنطن وكييف.

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا خلال كلمته، إن التجارب البيولوجية التي تجرى في أوكرانيا تهدد سلامة روسيا والمنطقة بأسرها.

وأضاف، أن الغرب لم يرد بعد حول تقارير تفيد بوجود مرافق بيولوجية أوكرانية بدعم منه، مشيرا إلى أن البرنامج البيولوجي الأوكراني جرى بسرعة فائقة وبإشراف من البنتاجون، وبتمويل قدره 32 مليون دولار.

ومن جانبها، نفت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد الاتهامات الروسية، قائلة: إن" روسيا تصر على تقديم نظريات مؤامرة تزعم وجود برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

وأضافت خلال كلمتها، أن موسكو لديها تاريخ موثق في استخدام وتطوير الأسلحة البيولوجية، وسبق واتهمت بلدانًا أخرى بانتهاكات تنوي هي ارتكابها.