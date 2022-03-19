الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم لمسافة 6 كم في العمق الأوكراني خلال يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، تقدم قواتها لمسافة 6 كيلومترات في العمق الأوكراني خلال يوم واحد، إلا أن كييف نفت أي تقدم للقوات الروسية اليوم الجمعة.



وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "إننا وجهنا ضربة باستخدام أسلحة عالية الدقة لمصنع للطائرات في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، وتم تدمير مستودعات عسكرية في ضواحي مدينتي ميكولايف وفوزنيسينسك".

وتابع البيان أن "قوات أوكرانية تجلي الموظفين والمرضى من مستشفى في دنيبروبيتروفسك بعد تلغيمه".

إلا الحديث عن تقدم القوات الروسية في العمق الأوكراني نفته وزارة الدفاع الأوكرانية قائلة:" إن القوات الأوكرانية منعت القوات الروسية من تحقيق أي تقدم جديد اليوم الجمعة."

وفي تصريحات أذاعها التلفزيون الوطني قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن "القوات الروسية تعاني من مشاكل تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنه "خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية 6 طائرات مسيرة فوق أوكرانيا، بينها واحدة من طراز "بيرقدرا تي في2".

وتابع المتحدث: لقد "دمر سلاح الجو الروسي 81 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا، بما في ذلك 4 راجمات صواريخ و3 مراكز قيادة و8 مستودعات ذخيرة و28 مركزا للعتاد العسكري".

واختتم البيان قائلا: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 183 طائرة مسيرة، و1406 دبابات وعربات ومدرعات قتالية و138 راجمة صواريخ و535 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، إضافة إلى 1197 قطعة عسكرية".