شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تنفي صحة التصريحات بزيارة بلينكن قريباً للرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الخارجية السعودية صحة التصريح المتداول إعلاميا والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.



وأوضحت الخارجية السعودية أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وكان نسب لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس الجمعة قوله إن المملكة تتطلع إلى استقبال بلينكن في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، لكن لم يتم تحديد اجتماع في الرياض حتى الآن.