النعيمي يشارك في اجتماع "الاتحاد البرلماني الدولي" بإندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

شارك الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا.



وجاءت مشاركة الدكتور علي راشد النعيمي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة، في اجتماع الدورة الـ 287 للجنة التنفيذية الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد والدورة الـ209 للمجلس الحاكم المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة 18- 24 مارس /آذار الجاري.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد، اعتماد محضر الاجتماع الأخير اللجنة التنفيذية التي استضافها المجلس الوطني الاتحادي في دبي بتاريخ 26 فبراير/شباط الماضي، في سابقة هي الأولى التي تجتمع فيها اللجنة خارج مقر الاتحاد.

وخلال الاجتماع، تم الاطلاع أيضا على تقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول أنشطة الاتحاد، وقدم الأمين العام للاتحاد لمحة عامة حول أنشطة الاتحاد في الفترة بين عامي 2017 و 2021 والأثر العام الذي تم تحقيقه.

واستعرضت اللجنة التقرير المالي الذي يتضمن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتحصيل المساهمات والوضع المالي الحالي للاتحاد، والجهود المبذولة للحصول على تمويل طوعي.

وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي وحالة بعض البرلمانات، تم النظر في الطلبات المقدمة من الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة البرلمانيين من أجل القدس، ورابطة العالم الإسلامي، للحصول على صفة مراقب دائم في الاتحاد.

كما تم خلال الاجتماع التحضير للجمعية الـ144 للاتحاد، والاطلاع على مشروع استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للاتصالات، والمسائل المتعلقة بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي.