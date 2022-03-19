عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سمع دوي صافرات الإنذار فجر اليوم السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف.



ويأتي ذلك في الوقت الذي، دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو.

وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح اليوم في أوكرانيا، إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب هجومها.

وأضاف زيلينسكي أن "الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث".

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها إنسانيا واقتصاديا وأمنيا.

وقال بيان للخارجية الأمريكية، إن بلينكن تحدث اليوم مع نظيره الأوكراني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.