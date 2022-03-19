منذ أكثر من عام.. الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين لأول مرة منذ أكثر من عام ليرتفع عدد الوفيات إلى 4638.



وقالت اللجنة إن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة مقابل 2416 في اليوم السابق.

وأضافت أن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 128462 إصابة مؤكدة.