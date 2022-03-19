شكرا لقرائتكم خبر عن مولد المخلفات يلتزم بتكلفة الإدارة المتكاملة لها بكل أنواعها.. اعرف القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، تحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحيا وبيئيا، وذلك كله في إطار المسئولية الممتدة للمنتج.
يأتي ذلك إلي جانب إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات).