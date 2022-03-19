مولد المخلفات يلتزم بتكلفة الإدارة المتكاملة لها بكل أنواعها.. اعرف القانون

جدير بالذكر، أن أهمية قانون تنظيم إدارة المخلفات تكمن فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة، بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات.

يأتي ذلك إلي جانب إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات).