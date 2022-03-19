شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى: عصر الرئيس السيسى هو الذهبى للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة دعاء عريبي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية حيث تم تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي شتي المجالات، وإنه زاد فيه الاهتمام بالمرأة وبمكانتها في المجتمع.

وأضافت دعاء عريبى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر المرأة، ودائما يردد أنها كلمة السر في بناء أي حضارة قوية، مشيرة إلى أنه بالنسبة للتمكين السياسي للمرأه المصرية، فالمرأة وزيرة وشهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء، وأيضا زيادة في نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير .

وتابعت: "شاهدنا المرأة تتولى منصب المحافظ، وشاهدنا أيضا زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة بمجلسي الشيوخ والنواب، وأيضا في عهد الرئيس السيسي تم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال حدوث انخفاض في معدل البطالة بين النساء، واستفادت أيضا من قروض التمويل متناهية الصغر، كما استفادت من قروض المشروعات الصغيرة".

ولفتت النائبة دعاء عريبى إلى أن الدولة حرصت أيضا في عهد الرئيس السيسي علي تمكين المرأة اجتماعيا، موضحة أن الفتيات يمثلن نسبه كبيرة من طلبة الجامعات ونسبة كبيرة أيضا من حاملي الماجستير والدكتوراة وأساتذة الجامعات، وتستفيد المرأة المصرية من برامج الحماية الاجتماعية.