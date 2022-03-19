كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 6ر467 مليون والوفيات 070ر6 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 6ر467 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 77ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 467 مليونا و 671 ألفا و421 إصابة.

كما اظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و70 ألفا و281 وفاة. وارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 772 مليونا و862 ألفا و375 جرعة.