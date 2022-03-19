بسمة وهبة تحتفل بإطلاق الموسم الثاني من "العرافة" وتستعين بفريق من أشهر مصممي الأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

احتفت الإعلامية بسمة وهبة، بالموسم الثاني من برنامجها الرمضاني "العرافة"، والذي سيشهد مفاجآت قوية من حيث المحتوى والضيوف، والتصميم، حيث سيكون أشد جرأة وشراسة عن موسمه الأول.

وشهدت احتفالية الموسم الثاني من "برنامج" العرافة" الذي سيذاع طوال أيام شهر رمضان، على شاشة المحور"، حضور الإعلامي طوني خليفة والدكتور فراس حمدان، ومصممة الأزياء المغربية صوفيا بن يحيى، مصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، والفنانة الجزائرية مريم حليم.

وفي هذا الصدد، نشرت المذيعة بسمة وهبة، مقاطع فيديو من كواليس تسجيلها حلقات الموسم الثاني من برنامج "العرافة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت بسمة وهبة في مقطع فيديو وهي تختار عباءة ملونة لارتدائها، إذ اعتادت في الموسم الأول الذي عُرض في شهر رمضان الماضي على شاشة قناة المحور، على ارتداء عدد من العباءات المطرزة في كثير من الحلقات، وعلقت: "محظوظة أنا ببنت المغرب صوفي بن يحي وتصميماتها الراقية، شكرًا صوفي على ذوقك ووجودك معايا في التصوير شرف لي".

وظهرت في مقطع فيديو آخر، أثناء استعدادها لوضع الماكياج الخاص بها، قبل تسجيل إحدى الحلقات الجديدة، والتي لم تكشف عن تفاصيل أي منها حتى الآن.

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