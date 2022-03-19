عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي يدعو لمحادثات جدية وموسكو تعلن عن تقارب بالمواقف

السبت 19 مارس 2022

الخليج 365

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا إن "الوقت حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث".

وكان قد أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي مع كييف الجمعة أنه لمس "تقاربا" في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا المحايد وإحراز تقدم بشأن مسألة نزع سلاحها.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير ميدينسكي أن "مسألة وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، إنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين".

لكنه أشار إلى وجود "اختلافات" حول "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا.

وتابع ميدينسكي "فيما يتعلق بنزع السلاح، أود أن أقول إنه 50/50"، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل المفاوضات ولكن الطرفين "في منتصف الطريق" للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.

روسيا التي تقود عمليات عسكرية في أراضي جارتها منذ 24 فبراير، تجري مفاوضات مع كييف لمطالبتها بأن تكون دولة محايدة مثل السويد أو النمسا، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهتها، قالت أوكرانيا الأربعاء إن هناك "تناقضات عميقة" لا تزال قائمة في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكن من الممكن التوصل إلى "حل وسط".