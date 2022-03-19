عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تنفي زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي

السبت 19 مارس 2022

الخليج 365

نفت السعودية، تصريحات منسوبة لها بشأن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمملكة.



وقالت وزارة الخارجية إنه لا صحة للتصريح المتداول إعلاميا والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة في المستقبل القريب.

وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.

وكان موقع "إكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية، قولها إن هذه أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة للموقع الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على تنسيق الزيارة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب المصادر نفسها، فإن جولة "بلينكن" قد تكون مباشرة قبل أو بعد انضمامه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في بروكسل في 24 مارس الجاري.

لكن مصادر أمريكية حذرت من أن الأحداث في أوكرانيا قد تؤثر على توقيت الرحلة أو تؤدي إلى إلغائها.

غير أن المؤكد أن بلينكن لديه إيمانا راسخا بأهمية الشراكة المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط والتزام الولايات المتحدة المشترك بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة"، بحسب ما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لـ"إكسيوس".