حريق يلتهم محل بويات شرقي الإسكندرية دون إصابات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، أمس الجمعة، على حريق نشب بمحل "بويات" بحي شرق، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع أحمد أبو سليمان أمام شارع الشركة العربية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق بمحل بويات ملك"ر. غ"، ما أسفر عن تفحم المحل ومحتوياته بالكامل، دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.