الجنرال ماكنزي: إيران تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة الأميركية الوسطى من أن إيران تعتمد على وكلائها في المنطقة لتأجيج الصراعات من اليمن إلى العراق وسوريا، مشيراً إلى أن إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن.

وأضاف ماكنزي في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أن “طهران لم ترسل كيس أرز واحداً أو أي مواد غذائية إلى اليمن، في الواقع كل ما أرسلته هي أدوات لقتل الأشخاص”.

إلى ذلك، أشار إلى أن “السعودية تتعرض لاعتداءات مستمرة من الحوثيين الذين يتلقون مسيّرات متقدمة وصواريخ من إيران”، وقال إن “الحوثيين وسّعوا اعتداءاتهم لتشمل مواقع مدنية وقواعد أميركية في الإمارات. وصواريخ إيران تمثل خطراً كبيراً على أمن كل دولة في المنطقة”.

وكان ماكنزي قال يوم الأربعاء، إن إيران تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط وأمن المنطقة بشكل عام، على غرار التهديد الذي شكلته في عام 1979.

وأوضح ماكينزي، في جلسة استماع عقدتها “لجنة القوات المسلحة” في مجلس الشيوخ أن “هذا التهديد يمتد من وكلائها في اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان وحتى الحدود مع إسرائيل”.

وقال إن “السعودية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الحوثيين الذي يملكون مسيّرات وصواريخ بفضل الإيرانيين”.

كذلك، وصف ماكينزي برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بأنه تهديد كبير لأمن كل دولة في المنطقة، مشيراً إلى أن طهران أثبتت نيتها على استهداف القوات الأميركية مباشرة عبر هذه الصواريخ.

وأضاف الجنرال كينيث ماكنزي يوم الثلاثاء، أن إيران لديها أكثر من 3000 صاروخ باليستي، يمكن للعديد منها الوصول إلى حلفائنا في المنطقة بمن فيهم إسرائيل

وعلى وقع التوترات الإيرانية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، زار ماكنزي الذي سيتقاعد من الجيش قريبًا، إسرائيل الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.