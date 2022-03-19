تحطم مقاتلة أميركية من طراز “أوسبري في-22” شمالي النرويج

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تحطمت مقاتلة حربية أميركية على متنها أربعة أشخاص في شمال النرويج، حسبما أكدت المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ.

وقالت مراكز الإنقاذ إن الطائرة، وهي من طراز أوسبري في-22، كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي عندما تم الإبلاغ عن اختفائها في الساعة 17.26 بتوقيت جرينتش.

وكان مقررا أن تهبط الطائرة التي كانت في طلعة تدريبية في الساعة 17.00 بتوقيت جرينتش. وكانت حالة الجو سيئة في المنطقة.

وقال متحدث باسم المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ إنه لم يُعرف مصير من كانوا على متن الطائرة.

يشار إلى أن النرويج تشهد مناورات عسكرية ضخمة يشارك فيها 30 ألف عسكري من الحلف الأطلسي “الناتو” ودول شريكة، على خلفية الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتهدف مناورات “الرد البارد 2022” Cold Response 2022 المقررة منذ وقت طويل، لاختبار قدرة النرويج على تلقي تعزيزات خارجية في حال تعرضها لعدوان من دولة ثالثة، عملا بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف الأطلسي التي تنص على الدفاع المشترك في حال تعرض أحد أعضاء الحلف لهجوم.