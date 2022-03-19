شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف السبب وراء عرقلة التسوية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن اختلاف المواقف داخل مجلس الأمن الدولي يعرقل التسوية في أوكرانيا.

وأعربت المنظمة الدولية عن أسفها لاختلاف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يعرقل التسوية في البلاد.

وأوضحت أن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله، هو إن اختلاف المواقف في مجلس الأمن الدولي يمثل عاملا يعرقل تسوية هذه الأزمة مشيرةً إلى أنه عندما تختلف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي يصبح تحقيق السلام أصعب بكثير.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن روسيا سحبت طلب التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، بسبب الضغوط التي تتعرض لها الوفود من قبل الدول الغربية.

من ناحيته أعلن فيه الرئيس الأوكراني، أنه لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحلول السلمية والتفاوض من أجل حلول عادلة.

وأكد أنه أصدر قرارًا بتقديم الدعم الحكومي للعائلات التي اضطرت لمغادرة مساكنها، وأن قواته تمكنت من إيقاف قوات العدو، مؤكدًا أن القصف الروسي طال المدارس والمستشفيات والكنائس.