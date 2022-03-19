شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير تصل لإلغاء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية حال مزاولة أنشطة غير مصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح القانون رقم 5 لسنة 2022 هيئة الرقابة المالية الحق في اتخاذ عدد من التدابير حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية أحكام القانون تتدرج من التبية بإزالة المخالفة وصولاً لإلغاء الترخيص.

وتقضي المـادة (14) من القانون، بأنه لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية: