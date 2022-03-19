شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: المحادثات مع أوكرانيا لا زالت في منتصف الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن كبير المفاوضين الروسن أن المحادثات مع كييف في منتصف الطريق فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا.

وأوضح اقتراب موسكو من التوافق مع أوكرانيا على وضعها المحايد وعدم دخول الناتو، مؤكدًا أن مصير دونباس يجب أن يحدده سكان الإقليم.

وكشف الكرملينن أن فريق روسيا التفاوضي مع أوكرانيا، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتسريع المحادثات مستعدون للتوصل لحلول في أوكرانيا تتماشي مع نهجنا الأساسي.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن موقف كييف في المفاوضات ثابت بوقف النار وانسحاب روسيا نهائيًا من جميع المناطق.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن الضغط سيستمر في التصاعد ما دامت هناك حاجة إليه لوقف الوحشية الروسية.

وأضاف أن ماريوبول تحت الحصار منذ ١٦ يومًا وأن أكثر من ٣٥٠ ألف شخص يحتمون بالملاجئن مؤكدًا أن روسيا تلقي يوميًا بين 50 و100 قنبلة على المدينة.

من ناحيتها كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن ٣ ملايين فروا من أوكرانيا ومليونان نزحوا عن مدنهم والأزمة ستصبح أسوأ ما لم تتوقف الحرب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، أن الحرب في أوكرانيا تتسبب بموجة مجاعة في العالم.