شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية شمال النرويج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة أشخاص شمال النرويج، حسبما نشرت وكالة رويترز للأنباء. وقد أفادت وسائل إعلام نرويجية، أن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت اليوم شمالي النرويج، وكان على متنها 4 أشخاص . ونقلت هذه الوسائل عن خدمات الإنقاذ النرويجية إن طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة أشخاص تحطمت في شمال النرويج. وقد تناقلت وكالات الأنباء الخبر دون إشارة إلى حالة طاقم الطائرة، وسنوافيكم بالتفاصيل..

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