شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي يحذر من انهيار سلاسل الإمداد في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر برنامج الغذاء العالمي من انهيار سلاسل الإمداد في أوكرانيان مؤكدًا أن سلسلة الإمدادات الغذائية في أوكرانيا تنهار.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

فيما أكدت مفوضية شؤون اللاجئين أن ملايين الأشخاص شخص أجبروا على الفرار داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن أزمة اللاجئين تحتاج موارد كافية من أجل دعم حكومات الدول المستضيفة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن العقوبات على روسيا تأخرت ونطالب بحظر جوي، نريد قوات حفظ سلام دولية مع ضمانات لسيادتنا من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن موقف بلاده في المفاوضات ثابت وقف النار وانسحاب روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الأمم المتحدة، عن مقتل 816 مدنيا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، مشيرة إلى أن قرابة 13 مليون شخص تأثروا بالصراع الجاري في أوكرانيا، وأن الوضع الإنساني في ماريوبول وسومي كارثي “لا دواء ولا غذاء ولا ماء”، مؤكدة أن ٣ ملايين فروا من أوكرانيا ومليونان نزحوا عن مدنهم والأزمة ستصبح أسوأ ما لم تتوقف الحرب.