انت الان تتابع خبر درجال يشيد بالتنظيم المميز لمباراة زامبيا ويشكر الإعلام والجمهور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الشباب والرياضة أكد، إن "جميع ملاعبنا ومدننا الآمنة والمستقرة جاهزةٌ لإنجاحِ أي حدثٍ رياضي جماهيري بمختلفِ الألعاب الرياضيّة"، مشيدًا "بما تحققَ في مباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي أمام أنظار العالم أجمع في أمسيةٍ جماهيريّة هي شهادةُ إبداعٍ عراقي نضعها أمام العالم، وهو يرى قدرةَ العاصمة بغداد على التنظيمِ المميز واحتضانِ الفعاليات الرياضيّة والشبابيّة ومباريات كرة القدم الكبرى".



واضاف ان "درجال أعرب عن شكره وتقديره للجمهورِ العراقي الوفي الذي تواجدَ منذ ساعاتٍ مبكرةٍ وغصت به مدرجاتُ ملعب المدينة في بغداد، ورسم لوحةً فنيةً جميلةً بانضباطٍ عالٍ وهتافات وطنيّة وأعلام عراقية زينت المدرجات، وللمُنتخبِ الزامبي ضيف العراق الكريم، ولكلِ السادة المسؤولين الذين حضروا المباراةَ، والجهات الساندة التي أسهمت في إنجاحها من وزاراتٍ ومؤسسات حكوميةٍ وأخرى مدنية وجهد تطوعي، مع الإعلامِ العراقي الرائعِ الذي كان بحق مفصلَ النجاح".