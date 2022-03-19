عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين يبلغ ماكرون بشروط روسيا للاتفاق مع أوكرانيا

السبت 19 مارس 2022

الخليج 365

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشروط الأساسية لاتفاق محتمل مع أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا".

وذكر البيان أن بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.

وتابع: أن بوتين ناقش مع ماكرون وضع المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين، وتم إيضاح النهج الأساسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقيات المحتملة".

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي، وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي في تصريحات صحفية "يشكل موضوع وضع أوكرانيا الحيادي وعدم انضمامها إلى الناتو إحدى النقاط الرئيسية في المحادثات، وهذه هي النقطة التي تمكن الطرفان من تقريب مواقفهما بشأنها إلى أقصى مدى".

وأشار ميدينسكي إلى أن الأمر يتعلق حاليا ببعض التفاصيل المرتبطة خصوصا بماهية الضمانات الأمنية الإضافية التي سيتم تقديمها إلى أوكرانيا في حال تخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقدر كبير المفاوضين الروس التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا بأن الطرفين "في نصف طريقهما تقريبا" في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ليس مخولا بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية وبراهين الوفدين.

وأما بخصوص مسألة استئصال النازية في أوكرانيا، فوصف ميدينسكي الوضع في المحادثات بأنه "غريب"، موضحا أن كييف تنفي وجود أي تشكيلات نازية في أراضيها.

وتابع أن المفاوضين الأوكرانيين "يتجاهلون الحقائق التي تهم العالم بأسره"، منها أنشطة وتدريب تشكيلات مسلحة نازية في أراضي هذا البلد وإطلاق أسماء مجرمين نازيين على شوارع مدن كبيرة فيه.

ومن جانبه، قال مفاوض أوكراني في المحادثات مع روسيا إن موقف أوكرانيا لم يتغير، وهي تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

وتابع المفاوض ميخايلو بودولياك "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها، كل التصريحات تستهدف، شأنها شأن أشياء أخرى، إثارة التوتر في الإعلام، ومواقفنا لم تتغير، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة".