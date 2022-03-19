عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على طائرة عسكرية أمريكية تحطمت شمالي النرويج

السبت 19 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ في النرويج العثور على الطائرة الحربية الأمريكية التي تحطمت وعلى متنها أربعة أشخاص في شمال النرويج.



وقالت المراكز لوكالة رويترز، السبت، إن الطائرة، وهي من طراز أوسبري في-22، كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي عندما تم الإبلاغ عن اختفائها في الساعة 17.26 بتوقيت جرينتش.

وكان مقررا أن تهبط الطائرة التي كانت في طلعة تدريبية في الساعة 17.00 بتوقيت جرينتش، فيما كانت حالة الجو سيئة في المنطقة.

وقال متحدث باسم المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ إنه لم يُعرف مصير من كانوا على متن الطائرة.

وأشار المتحدث إلى أن طائرة هليكوبتر للإنقاذ وطائرة عسكرية نرويجية مشطتا المنطقة ورصدتا الطائرة من الجو الساعة 20.17 بتوقيت جرينتش.

وقال: "عثرنا عليها بعد تلقي إشارة طوارئ، وبسبب سوء الأحوال الجوية لا نستطيع الهبوط، الشرطة وأجهزة الإنقاذ في طريقها للمكان برا".