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فقدان الاتصال بطائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص في النرويج

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات في النرويج بفقدان الاتصال بطائرة عسكرية أمريكية، على متنها 4 أفراد، كانت في تدريبات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مقاطعة نوردلاند شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة "في جي" النرويجية المحلية، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، أنه "تم الإعلان عن فقدان الاتصال بطائرة عسكرية أميركية على متنها 4 أفراد غير معروفة جنسياتهم، في نوردلاند".

وأوضحت أن "الطائرة كانت في مهمة على تدريبية فيما يتعلق بتدريبات الناتو.. ووفقًا للخطة، كان من المفترض أن يهبطوا مرة أخرى قبل الساعة 6 مساء بقليل في قاعدة القوات الجوية في بودو بعد ظهر يوم الجمعة".

وتابعت أن "مهام البحث عن الطائرة العسكرية صعبة نظرا لظروف الطقس كانت صعبة وازدادت سوءًا طوال المساء".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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