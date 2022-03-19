نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دبي



التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، مع نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، في أول زيارة لدولة عربية منذ عام 2011.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن آل مكتوم استقبل في دبي، الأسد والوفد المرافق له، الذي يضم وزير خارجيته فيصل المقداد (دون تفاصيل عن الزيارة).



وأضافت أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء "مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون، وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل".



وأوضحت أنهما استعرضا "الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك".



وأكد آل مكتوم، "حرص الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البناء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدما بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، بحسب المصدر ذاته.



وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس النظام السوري لدولة عربية، منذ تعليق عضوية دمشق بالجامعة العربية في 2011، جراء قمع نظام الأسد احتجاجات سلمية طالبت بتداول السلطة، ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.



كما تأتي الزيارة في ظل موجة تطبيع عربية مع النظام السوري، على خلفية تلاقي مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة بين عواصم عربية ودمشق، ومطالبات بعودة الأخيرة إلى الجامعة العربية.



(الاناضول)