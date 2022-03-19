ترحيب يمني رسمي بدعوة “مجلس التعاون” لعقد مشاورات في الرياض

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 11:22 مساءً

أعربت الرئاسة اليمنية عن ترحيبها بدعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات “يمنية – يمنية” في العاصمة السعودية الرياض بين 29 مارس و7 أبريل.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان للرئاسة الإشادة بما وصفته بـ”الجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.

وذكر البيان أن ذلك يؤكد دعم الدول الخليجية ومساندتها لكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن “استناداً للثوابت الوطنية، ووفقاً للمرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي مثلت خارطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن”.

ودعت الرئاسة جميع المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته.

يشار إلى أنا لأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجهت دعوة لأطراف الأزمة اليمنية إلى إجراء مشاورات تحت رعايتها في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة ودعم خليجي.

وقال الأمين العام نايف الحجرف -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن المجلس سيستضيف “مشاورات يمنية يمنية.. خلال الفترة من 29 مارس (آذار) إلى 7 أبريل (نيسان) 2022 بهدف توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين دعما للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة”.