شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تؤجل إغلاق مفاعلاتها النووية 10 سنوات بسبب الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت بلجيكا تأجيل إغلاق مفاعلاتها النووية لمدة 10 سنوات، وذكرت الحكومة البلجيكية أنها تدرس خياراتها في مجال الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب ما نشرته وكاله رويترز للأنباء.

وكان الائتلاف الحكومي في بلجيكا قد توصل يوم الخميس الماضي إلى اتفاق لوقف المفاعلات النووية السبعة في بلجيكا حلول العام 2025، حسبما كان مخططًا له، وذلك مع مراعاة عدم إغلاق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية.

وقد واجه هذا القرار خلافات سياسية داخل الإدارة البلجيكية، فيما أكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات. وقال إن الاتفاق يوفر “استثمارا بحوالي 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة”.

وكان هذا القرار ضمن خطة تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون صدر في بلجيكا عام 2003. وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك.

وكانت الحكومة البلجيكية الحالية قد تعهدت باحترامها لهذا التاريخ عند توليها السلطة في أكتوبر 20، إلا أن الحرب الأوكرانية قد فرضت واقعًا جديدا في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بسبب العقوبات على روسيا.