شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اليمنية ترحب بدعوة مجلس التعاون عقد مشاورات يمنية – يمنية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة اليمنية، أنها ترحب بدعوة مجلس التعاون عقد مشاورات يمنية – يمنية في الرياض.

وأوضحت أنها تدعو كافة الأطراف للمشاركة بفعالية وإيجابية في المشاورات المقرر عقدها الرياض الشهر الجاري.

وأكدت أنا تدعم الجهود الخليجية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن.

ياتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ماكينزي أمام مجلس الشيوخ، أن إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن.

وأوضح أن الحوثيون يستهدفون المملكة والإمارات بمسيرات وصواريخ قدمتها لهم إيران التي تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأميركية في المنطقة، مؤكدًا أن إيران لم تقدم كيس أرز واحد أو أي مواد غذائية لليمن، وأن كل ما أرسلته إيران لليمن أدوات للقتل.

وأضاف أن هدف أمريكا الأول هو عدم حصول إيران على السلاح النووي، وأنه تم تعزيز التعاون الجوي بالمنطقة للرد على تهديدات إيران الصاروخية، مشيرًا إلى أن التهديدات الصاروخية لإيران ووكلائها تثير قلقا شديدا بالمنطقة.

من ناحيتها رحب منظمة الأمم المتحدة، بدعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية – يمنية في الرياض نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق أعلن مجلس التعاون لدول الخليج، أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات يمنية يمنية في الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع إلى المشاركة فيها.